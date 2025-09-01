На прага на новата учебна година родителите са изправени пред сериозни разходи за подготовката на децата си. Според търговци, тази година няма драстична разлика в цените в сравнение с миналата, тъй като тогава е имало сериозно увеличение на артикулите. Докато някои семейства успяват да се справят с около 300 лева за две деца, максималната сума за един първокласник може да надхвърли 500 лева. Държавата предлага и еднократна помощ, за която може да се кандидатства до средата на октомври.

За Цветелина Костова, майка на първокласник и седмокласничка, разходите са достигнали около 300 лева за двете деца.

Как подготовката на ученик да ни излезе по-евтино

„Цените при всички случаи са различни в посока на увеличение, но за нас това е важно, подготовката на детето, трябва да се чувства добре, за да може в някаква степен това да го мотивира и за учебния процес“, споделя тя. Цветелина добавя, че има практика да пазарува от борси, където цените са по-достъпни и така разходите не са непосилни.

Нейният син, първокласникът Александър, вече е напълно екипиран и с нетърпение очаква да се запознае с класния си ръководител – госпожа Манова. „Купихме раница, несесер, лепило, ножица“, изброява развълнувано той. Сестра му Анна-Мария, която ще бъде в седми клас, допълва списъка с тетрадки, флумастери, моливи и всичко необходимо от света на канцеларските материали.

►Цените в книжарниците – без съществена промяна

От столичните книжарници уверяват, че ценовите нива от предходната година са запазени. Андреана Костадинова, управител на верига книжарници, обяснява, че крайната сума зависи изцяло от бюджета и избора на семейството.

„500 лева е максималното, когато родителите избират в най-високия клас качество, едни от най-хубавите и скъпи неща, които можем да им предложим“, коментира Костадинова.

Тя дава и конкретен пример с несесерите – един от основните разходи. Цената им варира значително в зависимост от това дали са празни или напълно оборудвани. „Празните несесери са на цена от 20-30 до 40 лева, съответно когато несесерът е придружен с целия пълнеж, който е необходим за учебния процес, цената се покачва чувствително и варира от 60 до към 100 лева“, уточнява управителят.

►Помощ от държавата

За да подпомогне семействата, държавата предоставя еднократна финансова помощ в размер на 300 лева. Право да я получат имат родителите на деца до 4-ти клас. Срокът за подаване на заявления е до 15 октомври.