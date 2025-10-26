Убийството на момче в столичен мол от негов връстник и няколко случая на агресия в следващите дни отново вдигнаха завесата за нещо, което набира сила – един свят на тийнейджъри, в който възрастните често не разбират кога и къде са изпуснали нещата, за да се стигне до последствия, които ни шокират.

В „Историите на Мария Йотова“ влизаме в този свят – как живеят тийнейджърите в ромската махала, какво ги вълнува, кои са героите им, от какво се страхуват.

В сърцето на софийския квартал „Факултета“ детските гласове звучат различно – ту с мечти за футболни терени, ту с размисли за вяра, приятелство и трудностите на живота. В новото издание на рубриката „Историите на Мария Йотова“ ученици от местното училище разказват как живеят, за какво мечтаят и как се борят с предразсъдъците.

Между Германия, Англия и „Факултета“ – търсене на дом

Множество деца са живели години наред в чужбина – в Германия или Англия, но повечето признават, че сърцата им остават в България. Споделят, че носталгията бързо ги застига -липсват им приятелите, роднините... всичко.

Игри, приятелства и мечти

След часовете децата прекарват времето си на игрището или пред компютъра.

„Аз играя доста видеоигри – Mortal Kombat, GTA, Fortnite, Roblox... По един-два часа на ден, защото не искам да съм като онези, дето не излизат никога“, шегува се едно от момчетата.

Други мечтаят за футболна кариера: „Цял ден съм на игрището. Обичам футбола – играя в защита. Мечтая да съм в „Левски“ или „Барселона“.

Музика и вкус – между чалга и рап

Музикалните вкусове са разделени – част от децата слушат чалга, други – рап.

„Като чух рап, просто зарибих се – Snoop Dogg, Eminem...“, казва едно от момчетата.

„Всеки си има свой вкус. Трябва да има респект към това, което другите харесват“, отговаря приятелката му.

Вяра и семейство

Почти всички деца казват, че са християни. „Това е едно от най-приятните чувства – да усещаш, че Бог е близо до теб“, споделя 13-годишно момиче.

„Трябва да има уважение – към родителите, към учителите, към целия свят. Те се борят за нас и ни изгледаха“, добавят останалите.

Тежките теми – насилие, наркотици и страх

Децата говорят и за проблемите в квартала – за наркотици, за страх и за това как се опитват да се пазят. „Тук се събират наркомани. Като ги видим, бягаме. Не е хубаво да се употребяват наркотици. Хората просто не искат да повярват, че трудностите те учат да ставаш по-силен“, казват те.

Учителите – опора и пример

Педагозите от 75-о училище в „Факултета“ споделят, че работят всекидневно, за да помагат на децата да се справят. „Имаме психолози, медиатори, помощник-учители. При най-малкия спор се намесваме веднага. Това не е въпрос на манталитет, а на грижа и внимание“, казва преподавателка от училището.

Тя добавя: „Шест години тук не съм видяла нито едно оръжие. Работим с родителите, познаваме семействата до четвърто коляно. Нашата цел е децата да растат като осъзнати и щастливи хора“.

В света на „Факултета“ детството звучи различно – с акцент върху вярата, приятелството и мечтите, които не се измерват в пари, а в желание за промяна.

„Животът не е казано да е лесен. Но точно трудното те учи да се бориш. И да вярваш – в себе си, и в Бог“.