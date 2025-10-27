Снимка: iStock
Тежкият трафик, липсата на приоритет за градския транспорт и недобрата инфраструктура са основната причина за липсата на кадри, твърди директорът на "Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов
Въпреки бонусите и увеличението на заплатите след протестите през май, кризата с шофьорите в столичния градски транспорт продължава. В момента дружеството изпитва недостиг на десетки кадри. В транспорта вече наемат и шофьори от Узбекистан.
"Недостигът към момента е около 300 шофьори. Основният проблем е, че в много сектори в България липсват квалифицирани кадри. И ние не правим изключение", каза в ефира на „Здравей, България” директорът на "Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов.
Заплатите са увеличавани седем пъти през последните шест години. "По време на COVID-кризата нямахме проблем с набирането на кадри, защото много сънародници, които работеха в чужбина, се върнаха у нас. След края на кризата обаче те отново заминаха и така се стигна до настоящия недостиг", подчерта той.
Купуваме билети за градския транспорт в София с мобилно приложение
И допълни: "Работата е отговорна, а трафикът в София е тежък. На места инфраструктурата не е добра, липсва достатъчна приоритизация на градския транспорт, а и толерантността на пътя е ниска. Може би именно тази отговорност отказва много кандидати — всеки шофьор в градския транспорт ежедневно отговаря за стотици пътници, което е голямо предизвикателство".
По думите му основните причини, които хората изтъкват при напускане, са именно тежкият трафик, липсата на приоритет за градския транспорт и недобрата инфраструктура.
"И за успокоение на гражданите — нови автобуси ще има. Очакваме ги още през декември. И аз искам да дойдат по-рано, но за съжаление има законови процедури, които не зависят от нас", каза още Манолов.
София вече има нощен градски транспорт до летище "Васил Левски"
Той уточни, че в момента в градския транспорт на София работят 11 шофьори от Узбекистан. "Езиковата бариера се преодолява с обучение — това е нормален процес. Както българи работят в чужбина, така и чужденци идват да работят в България", посочи той.
