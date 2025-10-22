Снимка: gettyimages
-
„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в столичния кв. „Дружба" 2
-
Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити
-
Президент и вицепрезидент за един ден (СНИМКИ)
-
Започва засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки
-
Агресията в училище: На какви способи разчитат училищата и МОН за справяне с насилието
-
При спецоперации: Заловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас
Картата за градския транспорт вече ще е дигитална
Билетите за градския транспорт в София вече и в телефона. Столичният общински съвет гласува създаване на мобилно приложение за градски транспорт, чрез което жителите и гостите на града ще могат да купуват билетите си.
На Марина ѝ се налага всеки ден да използва градски транспорт от дома до университета и обратно. Но един ден тя забравя картата си вкъщи. Налага ѝ се да си купи билет. Това е и причината Марина да смята, че както други карти могат да са в телефона, така и тази за градския транспорт трябва да е.
Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари
„Със сигурност ще е доста по-удобно. Като използвам дебитната карта, която ми е в телефона - с два клика се случват нещата. Докато с физическата трябва да си вадя портмонето . Дори като ти е заредена, не трябва да плащаш допълнително. При вече заредена карта – не е редно да плащам само, защото съм я забравила вкъщи”, твърди Марина Серафимова.
Картата за градския транспорт вече ще е налична и в мобилните устройства. Столичният общински съвет с пълно единодушие прие предложението на "Спаси София" за създаването на приложение за градски транспорт. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки.
Как да активирате удължения период на картата си за градския транспорт след стачката в София
„Физическата карта се запазва. Тоест, който иска, може да продължи да използва пластиката, както досега. Но дадохме възможност на хората, които са дигитални, които използват мобилни устройства - да добавят картата си за градския транспорт в дигиталния портфейл. И когато се качват в градския транспорт, да могат да го доближат до сините валидатори и всъщност да се таксуват”, обясни Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".
А според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт.
„Това е мярка, която ще направи още по-лесно използването на градския транспорт. Това не е нещо ново, по скоро е очаквана и закъсняла мярка при положение, че плащането с банкова карта беше внедрено преди няколко години, и отне повече време да се стигне до тази стъпка”, посочва Калоян Карамитов от "Екипът на София".
Очаква се мобилното приложение да заработи в началото на 2026 г., като тестовете му ще стартират още през следващите месеци.
Последвайте ни