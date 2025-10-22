Билетите за градския транспорт в София вече и в телефона. Столичният общински съвет гласува създаване на мобилно приложение за градски транспорт, чрез което жителите и гостите на града ще могат да купуват билетите си.

На Марина ѝ се налага всеки ден да използва градски транспорт от дома до университета и обратно. Но един ден тя забравя картата си вкъщи. Налага ѝ се да си купи билет. Това е и причината Марина да смята, че както други карти могат да са в телефона, така и тази за градския транспорт трябва да е.

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари



„Със сигурност ще е доста по-удобно. Като използвам дебитната карта, която ми е в телефона - с два клика се случват нещата. Докато с физическата трябва да си вадя портмонето . Дори като ти е заредена, не трябва да плащаш допълнително. При вече заредена карта – не е редно да плащам само, защото съм я забравила вкъщи”, твърди Марина Серафимова.



Картата за градския транспорт вече ще е налична и в мобилните устройства. Столичният общински съвет с пълно единодушие прие предложението на "Спаси София" за създаването на приложение за градски транспорт. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки.