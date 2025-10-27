Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 38-годишен мъж за извършени хулигански действия пред непълнолетно момиче.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 октомври около 12:45 часа зад блок в столичния квартал „Люлин“ обвиняемият е извършил непристойни действия - демонстративно разкопчал панталона си и започнал да маструбира пред момичето.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои днес да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.

Редактор: Мария Барабашка