Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен мол. На 12 октомври вечерта в търговския обект на бул. „Цариградско шосе“ в София, обвиняемият Н.А. извадил нож тип “мачете“ и го размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от тях.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание затвор до 5 години. Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийския районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.

Редактор: Дарина Методиева