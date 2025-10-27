Затварят напълно за движение отсечката Кричим - Девин, която е основна пътна артерия в Смолянско. След проливните дъждове през пролетта беше разрушена част от подпорна стена в района. Това от своя страна доведе до пропадане на едно от платната за движение.

На изходите на Девин и Кричим към 12 часа на обед в понеделник има поставени предупредителни табели, че пътят е затворен. Забраната се отнася за всички видове превозни средства. По уверение на АПИ ограничението ще важи до полунощ на 9 ноември, а причината за затварянето е укрепване на пътя.

Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София

Вследствие на проливните дъждове преди 5 месеца се срути стара подпорна стена, след което 30 метра от лявата лента на пътя се разрушиха и паднаха в чашката на язовир „Въча“. Дясната част на пътното платно също е компрометирана и опасна. Възстановяването на участъка струва на държавата 12,6 милиона лева. Строителната фирма ще се нуждае от около две седмици, за да довърши укрепването.

Обходните маршрути, които са въведени, са през Асеновград и Пампорово, както и през Батак и Доспат.

Затвореният път коства на шофьорите от Девин нерви и разходи, защото ги принуждава да заобикалят с около 100 километра повече. А по-късно днес и заобиколният маршрут се оказа блокиран. В ранния следобед тир с ремарке се завъртя в района на Бачково и затвори напълно движението в двете платна.



Икономиката на Девин разчита на пътя през Кричим. От тук минават средно по 150 камиона на ден, както и туристическият трафик. Бизнесът се оплака, че трупа загуби. От лятото насам пътят периодично се затваря.



„Ние цяло лято работихме само събота и неделя. Всичко умря като туризъм. Хиляди семейства се издържат само от туризъм и разчитаха на този сезон, но уви, всичко приключи много бързо. Загубите при нас до момента са около 200 хиляди лева”, посочи хотелиерът Николай



„Спират хората, връщат се. При Тодор Живков 40 години път не е паднал. Сега милиони дадоха за този път. Ремонтира се през 3-4 месеца”, каза ресторантьорът Ангел Ранчев.

Отсечката е в ремонт от средата на август. Сега заради укрепването на бетонната конструкция се налага за 14 дни цялостното затваряне, обясни строителят на обекта.

„Има да се прави бетонна плоча, има да се направи кофраж, който е 2.50 конзола и 20 тона арматура. Има и профили, които трябва да бъдат монтирани, заварени и т.н.”, обясни техническият ръководител Игнат Енев.

12 милиона и 600 хиляди лева струва на държавата укрепването на пътя.

Повече по темата гледайте във видеото.