Дни след скандала с актьора Росен Белов, от „Възраждане” поискаха оставката на министъра на културата Мариан Бачев. В позиция до медиите от партията на Костадинов призовават министърът да си подаде оставката заради несправяне с административните му задължения и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминално деяние.

Часове по-късно Мариан Бачев наруши мълчанието си. С пост в социалните мрежи министърът на културата обясни, че актьорът Росен Белов е на граждански договор и не е част от управлението на Театралната работилница на културния министър. Бачев казва още, че е провел разговор с родителите на децата в работилницата, като по думите му те не са изразили притеснения. В поста си министърът публикува и подписка на родители, в подкрепа на театралната работилница.

От ИТН днес не коментираха дали на дневен ред е оставката на Бачев.



Постът на министъра беше последван от позиция на Съюза на артистите в България. В него от гилдията казват, че осъждат всички форми на насилие, но не могат да съдят Росен Белов, тъй като в момента тече следствие. И допълват, че доверието към министъра „отдавна е свалено”.

От там ще настояват премиерът да провери има ли злоупотреба с власт в министерството, както и намеса от председателя на парламентарната група на ИТН - Тошко Йорданов.