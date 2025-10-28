Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заседанието се провежда при закрити врата, тъй като се коментира интимният живот на замесените в случая.

Aрестуваха директора на Националната пациентска организация за принуда с огнестрелно оръжие

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

Другият задържан по случая - Росен Белов, който беше пуснат под домашен арест на първа инстанция, пристигна в Съдебната палата, но отказа коментар.

Гледането на мярката беше отложено с един час, тъй като на адреса му не беше открит третият задържан, който също беше пуснат под домашен арест на първа инстанция - гръцкият модел Анастасиос Михаилидис. Той не се укрива, но е на нов адрес. А призовката трябва да му бъде изпратена своевременно и по законовия ред, за да може да се проведе съдебното заседание.

Пред съда Михаилидис заяви, че е живял четири месеца в дома на Хасърджиев, тъй като имал нужда от място, къде да отседна. "Там често се организираха рейв партита с употреба на дрога. Самият Хасърджиев е официално признат за зависим от амфетамини. Във въпросната вечер Росен Белов дойде с пострадалия - 20-годишния Георги. Пострадалият също носеше дрога - вероятно кокаин. Белов видях за пръв път тогава", твърди мъжът.

По думите му той си тръгнал 30 минути по-късно. "Компанията не ми харесваше. Не знам Хасърджиев да има оръжие, нито някой да е бил връзван във въпросната вечер", подчерта той.

В съдебната зала стана ясно, че Белов е комуникирал с момчето през мобилно приложение и то е знаело къде отива.

Припомняме, че в началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.