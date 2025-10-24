Директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е задържан за постоянно в ареста по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Това потвърдиха за NOVA от Софийската районна прокуратура.

Освен него, в ареста е и още един мъж, а други двама са под домашен арест. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.

Д-р Хасърджиев: С е-здравеопазването се пренебрегва комуникацията с пациенти, лекари и граждани

Същевременно скандали разтърсиха Националната пациентска организация. Тази сутрин беше свикано спешно събрание, защото сметката на организация е била изпразнена, твърдят членове на организацията. И казват, че достъп до парите имал само председателят - доктор Станимир Хасърджиев.

В последните близо 2 години Владислава Цолова е председател на Управителния съвет на организацията и е подчинена на Хасърджиев. „От доста време заради бездействията на д-р Хасърджиев организацията буксува и не работи. Тя в момента е и без банкова сметка. Защото няма дейност много отдавна”, обясни Владислава Цолова, председател на УС на Националната пациентска организация.

Финансовият отчет за миналата година показвал разходи, които надвишават приходите с над 20 000. лв. „Септември, когато започнах да събирам членовете, установих, че сме дадени на публичен изпълнител през април. Това е за заплатата на д-р Хасърджиев и на някой, който е работил по проектите. Аз септември разбрах като влязох в офис на НАП, за да проверя има ли задължения Националната пациентска организация”, обясни Цолова.

За злоупотреби с парите чува и Ашод Дерандонян - основател на фондация „Заслушай се”, която е член на Националната пациентска организация. „Всъщност има дължими суми за плащане. Към различни доставчици. Това е изненада. Защото, все пак, Националната пациентска организация си е организация, която представлява толкова много организации в страната и не би трябвало това да бъде факт”, казва Ашод Дерандонян.

Фондация „Заслушай ме” не получава пряко пари от Националната пациентска организация, имали са общи проекти назад във времето, казва Дерандонян. „Единственият диалог, който всъщност имаме с тях, е как да осигуряваме по-добра достъпност чрез български жестов език в здравната система”, обясни Ашод Дерандонян.

През 2025 г. пациентската организация не е спечелила нито един проект, но Станимир Хасърджиев редовно си е получавал заплатата, казват от Управителния съвет и твърдят, че достъп до парите на организацията имал само той. „Ние, членовете на Управителния съвет започнахме да правим дарения - по 30 лв., за да има за обслужване на банковата сметка. И накрая я закрихме”, обясни Владислава Цолова.

В момента Станимир Хасърджиев е в ареста по обвинение в принуда. Адвокатът му отказа коментар.

В Националната пациентска организация членуват над 80 сдружения и фондации, обединени в усилията си за гражданското участие в управлението и контрола на здравната система. От Министерството на здравеопазването съобщиха за NOVA, че за цялата минала година, както и за първите 9 месеца на тази, от ведомството не са извършвани никакви плащания към Националната пациентска организация. От там уточняват още, че не са изплащани възнаграждения или хонорари на д-р Станимир Хасърджиев. Няма действащи или неплатени договори с тях по линия на обществени поръчки или други механизми, казват от здравното министерство. И не на последно място - няма финансиране по проекти, администрирани от ведомството.