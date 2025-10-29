В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. Христо Орманджиев коментира, че ротацията на председателя на НС не влиза в противоречие със закона, тъй като процедурата по избор се извършва в съответствие с правилника на Народното събрание.

„Това е политическа договорка, която се осъществява чрез подаване на оставка на действащия председател и избор на нов. Законът не забранява подобна ротация – въпросът е единствено на политическо джентълменство“, обясни доц. Орманджиев.

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

По думите му предварително договореният 10-месечен срок между партньорите в управлението е част от коалиционното споразумение и не изисква специални законови промени. Процедурно всичко преминава през подаване на оставка и нов избор в рамките на 14-дневния срок, предвиден в правилника.

„Неспазването на подобни договорки може да доведе до политическо напрежение и да постави под риск стабилността на управлението. Надявам се, че това джентълменско споразумение ще бъде спазено“, допълни той.

В заключение, доц. Орманджиев подчерта, че ротацията на председателя е политически инструмент, целящ поддържането на баланса между коалиционните партньори, но успехът ѝ зависи изцяло от доверието и коректността между страните.

Редактор: Габриела Павлова