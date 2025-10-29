Рая Назарян е новият председател на 51-вото Народно събрание. Изборът ѝ беше подкрепен от 129 депутати от партиите в управлението и „ДПС-Ново начало”. 77 народни представители бяха против, а 14 се въздържаха.

Снимка: Михаела Карабельова, NOVA

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

В началото на пленарното заседание досегашният председател Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста. „Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. Беше казано, че никой на никого не е длъжен. Напротив - дължим го на гражданите, които преди една година гласуваха за нас и на тези, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие и коалиционна култура. Като народен представител и част от ПГ на "БСП- Обединена левица" доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва - с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика. За мен беше чест”, каза Киселова и беше аплодирана от народните представители.

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече между БСП и неговата партия да има конфликт по отношение на ротацията.

„Парламентарната група на ГЕРБ-СДС е давала много пъти пример как загърбваме партийните си интереси в името на стабилността, но днес е голям ден, в който даваме пример за коалиционна култура. Благодарим на Наталия!”, заяви Костадин Ангелов.

„Новината е, че няма да има предсрочни избори преди бюджета и еврозоната. Това в резултатът от тежко решение, което БСП взе. Повтарям, че съвместното управление е стабилно, благодарение на БСП. Платихме цена, но тя е партийна, а не национала”, коментира Драгомир Стойнев от БСП.

Припомняме, че във вторник Съветът за съвместно управление реши да се въведе ротационно председателство на Народното събрание, като всеки представител ще бъде на поста 10 месеца.