Наталия Киселова се оттегли от поста председател на Народното събрание.

„Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. Беше казано, че никой на никого не е длъжен. Напротив - дължим го на гражданите, които преди една година гласуваха за нас и на тези, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие и коалиционна култура. Като народен представител и част от ПГ на "БСП- Обединена левица" доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва - с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика. За мен беше чест”, каза тя в началото на пленарното заседание в сряда.

Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС

Киселова беше аплодирана от народните представители. Тя обясни, че по правилник поста заема зам.-председателят, който е от най-голямата парламентарна група. В случая на стола ѝ седна Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Председателите на НС ще се ротират, реши Съветът за съвместно управление.

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече между БСП и неговата партия да има конфликт по отношение на ротацията.