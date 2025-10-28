Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Това обявиха от ГЕРБ-СДС
Коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС,„БСП – Обединена левица“ и ИТН се разбраха да има ротация на председателя на Народното събрание. Това ще става на всеки 10 месеца. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.
Киселова вече е на поста по-дълго от посочения срок.
Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?
„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Съвета за съвместно управление днес.
