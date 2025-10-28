Снимка: iStock
-
Съветът за съвместно управление все още не е обсъждал оставката на Наталия Киселова
Съветът за съвместно управление се събра на заседание във вторник. На него е била обсъдена идеята за въвеждане на ротационно председателство на поста председател на Народното събрание. По информация на NOVA смяната ще се извършва на всеки 10 месеца.
"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието.
Той увери, че оставката на Наталия Киселова все още не е била дискутирана.
Наталия Киселова пред NOVA: Решенията за ротацията на председателя на парламента ще се вземат колективно
От "ДПС - Ново начало" потвърдиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в НС. Членове на формацията няма да заемат и най-високите постове в парламентарните комисии.
