2785 лева са нужни за издръжката на тричленно семейство на месец. Това показват сметките на синдикалистите от КНСБ за месец септември. Повишението е със 169 лева спрямо същия период на 2024 година.

За сам човек необходимият нетен доход е 1547 лева — с над 6% или 93 лева повече, отколкото през септември миналата година и с около 1,4% спрямо предходните три месеца.

Синдикати срещу работодатели в спор за минималната работна заплата

Синдикатите изразиха несъгласие с по-малкото увеличение на минималната работна заплата за догодина - вместо 620, тя вероятно ще бъде 605 евро. Подкрепиха обаче предвиденото вдигане на максималния осигурителен доход.

„1,6 млн. наети лица не могат да си позволят такава заплата за издръжка на един работник, тоест около 60% живеят с доход под заплатата за издръжка. На пълен работен ден до минимална работна заплата се осигуряват 12,7% от наетите лица, а при общо осигурените този процент нараства почти два пъти – до 22%”, заяви Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания.