Работодатели и синдикати не стигнаха до консенсус за минималната заплата през 2026 г. Комисията по доходите и жизненото равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество се събра за първи път днес. Целта беше да се обсъди предложението на социалното министерство за вдигане на минималното възнаграждение до 1213 лева от догодина.

Срещата на синдикатите и работодателите е работна и е предшестваща заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 6-ти октомври. Позициите им обаче вече са ясни - не стигнаха до консенсус за минималната заплата за догодина. Синдикатите подкрепят увеличението и дори го намират за недостатъчно. Според тях МРЗ следва да е достатъчна за издръжката на живот. На обратната позиция са работодателите – те смятат, че минималното възнаграждение трябва да се замрази през 2026 година, защото през последните три години е нараснало с два пъти и половина по-бързо от обективните икономически показатели, които обуславят растежа му.

Дискусия за бюджета: Бизнесът и синдикатите с противоположни позиции за минималната работна заплата

Перса Ангелова е майка на 4 деца - ученици. Работи на минимална работна заплата и казва, че парите едва и стигат: „Не остава почти нищо, защото и тока е увеличен и водата и е нещо страшно. Лишаваме от много неща, от здравословна храна, децата ми искат много неща, виждат от други деца”.



Ако заплатата и бъде увеличена, вече е решила за какво ще спести пари: „Децата ми никога не са били на море, нито те, нито ние. И ако може, това ще го направим – да спестя и догодина живи и здрави да отидем на море”.



От догодина планираното увеличение на минималната работна заплата е с близо 13 на сто и може да вдигне доходите на над 600 хиляди души. Според бизнеса обаче това повишение изпреварва ръста на икономиката ни.



„МРЗ, откакто се определя по сбърканата, грешна и вредна формула, нараства с 55% за 3 г. За същия период производителността на труда е нарастнала с 5%. За последното тримесечие, което статистиката отчита, имаме спад на производителността с 0,2%. Половината работници и специалисти и служители, ще получават минимална работна заплата. Нормално е 5% да получават МРЗ, а не 50%", направи сметки председателя на АИКБ Васил Велев.



На обратната позиция са синдикатите - заради по-високата издръжка на живот. „Разбираме бизнеса, че ръста на доходите ги притеснява, но това не значи че ги подкрепяме, защото все пак хората ги притесняват цените в магазините”, отговори президентът на КНСБ Пламен Димитров.



„Нито една година през последните десетилетия работодателите не са дали положително становище за ръста на МРЗ, включително и в годините, в които е нараствала с 20-30 лева”, допълни го Кремена Атанасова от КТ „Подкрепа”.



Националният съвет за тристранно сътрудничество трябва да се събере на 6-ти октомври.