След вчерашната мащабна акция на ГДБОП в Митница-Русе, Окръжната прокуратура в крайдунавския град официално съобщи, че ръководи разследване за организирана престъпна група. Според държавното обвинение служители на митницата са извършвали длъжностни присвоявания на конфискувани стоки, които са им били поверени за съхранение.

Снимка: Окръжна прокуратура – Русе

При операцията, проведена от ГДБОП под надзора на прокуратурата, са извършени над 30 претърсвания на служебни помещения, частни имоти и автомобили в Русе и София.

►Какво откриха разследващите?

От прокуратурата разкриха какво точно е намерено и иззето по време на следствените действия:

•Пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева;

•Над 300 грама инвестиционно злато и сребро;

•Множество текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки;

•Значително количество цигари без акцизен бандерол.

Снимка: Окръжна прокуратура – Русе

Разследващите проверяват и данни за липса на над 2500 литра дизелово гориво, което също е било под отговорността на митническите служители.

Назначени са множество експертизи и са изискани документи. След анализ на събраните доказателства и получаване на експертните заключения ще се извърши преценка за повдигане на конкретни обвинения на съответните длъжностни лица.

Снимка: Окръжна прокуратура – Русе

От държавното обвинение подчертават, че работата по разкриване на цялостната престъпна дейност продължава. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години.

От прокуратурата уточниха, че директорът на Агенция „Митници“ е оказал пълно съдействие по време на разследването.

Снимка: Окръжна прокуратура – Русе