„Бюджетът харчи около 30% повече в реално изражение за заплати, отколкото е било само преди 5–6 години. От около 7,5% от БВП в момента разходите вече са над 11% от БВП”. Това коментира в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

По отношение на увеличението на осигуровките, той заяви, че това е проблемен въпрос. По думите му в София ще се плащат вторите по големина социално осигурителни вноски на Балканите. Пи-високи има само в Хърватия.

„Това е предпоставка за увеличаване на разходите за труд, което влиза в цената на всяка една стока. Или трябва да имаш политика за повишаване на конкурентоспособността, което не става с вълшебна пръчица, а с много усилия, преформатиране и инвестиции в икономиката. Или това се излива в цените. В момента имаме натиск върху инфлацията и цените заради това помпане на заплатите през публичния сектор. А сега едновременно даваш сигнал за отказ или преоценка на намеренията ти за инвестиции заради вдигането на социалните осигуровки”, коментира Дацов.

Според него е изключително важна визията за развитие на пенсионния сектор. „Всеки, който казва, че при тази демография ще направи нещо по първи стълб, каквато е обосновката за вдигане на тези осигуровки, или не знае какво прави, или лъже. Единственият начин да се гарантира устойчивост в бъдеще при тези демографски характеристики е именно развитието на втория стълб”, смята Дацов.

Редактор: Ина Григорова