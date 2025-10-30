На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен. Там движението преминава двупосочно в платното за София.

В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента.

При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен- до края на ноември.

