В началото на ноември можем да очакваме по-мръсен въздух у нас. В разгара на “сиромашкото” лято обичайно има риск от висока концентрация на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

Времето в тази част на годината предполага развитието на температурни инверсии, при които в градските котловини се образуват гъсти мъгли. Вятърът в такива обстановки е незначителен.

Подобна обстановка е възможна в дните около края на октомври и началото на ноември. Най-уязвими са градове като София, разположени в дълбоки котловини, заобиколени от планини. Автомобилният трафикът е тежък, в студените сутрини много домакинства все още разчитат на печки на твърдо гориво. Всичко това са фактори за по-осезаемо атмосферно замърсяване.

