Повече от 10 дни Наталия Киселова е крила два сигнала срещу партия "Величие", свързани с много сериозни документни престъпления и източване на държавен ресурс. Това заяви на извънреден брифинг в Народното събрание лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Сигналите са от Григор Здравков от Гражданско сдружение „Българска легия Антимафия“ и са изпратени до и.ф. главен прокурор, до президентската институция и до Народното събрание.

Радостин Василев: Изборът на Рая Назарян цели да се гарантира контролът над парламента

Василев каза, че депутатът от „Величие“ Мария Илиева не е попълнила сама изискуемата декларация за регистрация на партията. Без нея ЦИК е обявила самата Илиева за народен представител, обърна внимание лидерът на МЕЧ. По думите му, ако твърденията на Григор Здравков са верни, ПГ на „Величие“ има депутат, който е незаконосъобразен.

След направена проверка юристите-депутати от ПГ на МЕЧ установили, че това не е почеркът на Мария Илиева.

„Стилияна Бобчева е подписала вместо Мария Илиева, подправила е частен документ“, добави Василев. Ако всичко това се окаже вярно, той обясни, че има конституционна криза.

„Имунитетът и на двете трябва да бъде свален незабавно. Илиева е била депутат незаконни в продължение на шест месеца. Групата на „Величие“ трябва да бъде разпусната. Странно защо толкова време Киселова го крие“, каза лидерът на МЕЧ.

Вторият сигнал е свързан със субсидията на „Величие“ и е изпратен отново до главния прокурор, президента и всички партии.

„Има данни от Сметната палата, че средствата по годишния финансов отчет на „Величие“ се разходват незаконосъобразно от фирми, свързани с Ивелин Михайлов“, обяви Василев.

От МЕЧ дадоха и второ изявление, на което присъстваха хора, които твърдят, че са измамени от фирми, свързани с Ивелин Михайлов, включително и синът на Красимира Катинчарова.