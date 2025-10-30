Прекрояването на Бюджета на общественото осигуряване ще забави внасянето и обсъждането на Държавния бюджет. Законовият срок за бюджетната процедура е 31 октомври. Първо правителството трябва да представи проекта пред синдикати и работодатели. След това има обсъждане в тристранния съвет. Гласуване от министерския съвет и внасяне в Народното събрание. Размерът на минималната заплата е едно от нещата, заради които имаше най-остри критики в последните дни и закана за синдикални протести.

Деница Димитрова е майка на две деца - на 5 години и на 5 месеца. Има желание да се върне на работа след като малкият Никола навърши 1 година, за да подпомага семейния бюджет, тъй като и с новото увеличение парите няма да им стигат: „Смятам, че втората година трябва поне да е към средната работна заплата за България, която не получават и много от хората, които живеят в България и вземат минималната, която също не стига, особено ако гледат две деца”.



Но по-високият процент след връщането на работа приема за добра стъпка: „Аз като майка на малко бебе обмислям втората година него да го пратя на ясла, а аз да се възползвам от това да вземам процент от майчинството и да мога да допринасям за икономиката”.