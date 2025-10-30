Снимка: iStock
Законовият срок за бюджетната процедура е 31 октомври
Прекрояването на Бюджета на общественото осигуряване ще забави внасянето и обсъждането на Държавния бюджет. Законовият срок за бюджетната процедура е 31 октомври. Първо правителството трябва да представи проекта пред синдикати и работодатели. След това има обсъждане в тристранния съвет. Гласуване от министерския съвет и внасяне в Народното събрание. Размерът на минималната заплата е едно от нещата, заради които имаше най-остри критики в последните дни и закана за синдикални протести.
Деница Димитрова е майка на две деца - на 5 години и на 5 месеца. Има желание да се върне на работа след като малкият Никола навърши 1 година, за да подпомага семейния бюджет, тъй като и с новото увеличение парите няма да им стигат: „Смятам, че втората година трябва поне да е към средната работна заплата за България, която не получават и много от хората, които живеят в България и вземат минималната, която също не стига, особено ако гледат две деца”.
Но по-високият процент след връщането на работа приема за добра стъпка: „Аз като майка на малко бебе обмислям втората година него да го пратя на ясла, а аз да се възползвам от това да вземам процент от майчинството и да мога да допринасям за икономиката”.
Високо напрежение в парламента: Кои теми предизвикват остри спорове между управляващи и опозиция
Промяната при майчинството доведе до частично съгласие при работодатели и синдикати: ”Насърчаването на майките да си стоят вкъщи вместо да се върнат на работа не е стъпка в правилната посока. Повишаване от 50 на 75% възнаграждението след като се върнат на работа е в правилна посока, каза Васил Велев от АИКБ. Запазили са възможността за получаване на 70% от това доплащане, тогава, когато майката тръгне на работа, това са две хубави стъпки дано да намерим и нещо друго хубаво в този бюджетС, заяви президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Колкото до минималната работна заплата - позициите останаха диаметрални: „Добрата новина е, че в крайна сметка законът е спазен, размерът на МРЗ ще бъде такъв, какъвто пише в кодекса на труда с всички уговорки и условности”, смята синдикалистът. „Това е нарушение на международното право и за това нашето предложение е МРЗ да не се променя, докато не се промени закона и тя не се договаря между синдикати и работодатели”, контрира Велев.
Социалните партньори направиха и прогнози откъде ще дойдат парите за по-високите размери на заплата и майчинство: „По някакъв начин тези неща се наместват, като най-прилагания механизъм е този с ограничаването на капиталовите разходи, защото май няма други механизми”, обясни Манолов. „Дефицит, който се финансира с дълг, лихвите по този дълг са в порядъка на 1 млрд. и 600 милиона за тази година”, категоричен е Велев.
Окончателното разискване на бюджетите между социалните партньори се очаква в понеделник.
