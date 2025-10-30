Острият сблъсък между Делян Пеевски и Бойко Рашков с размяна на снимки и обвинения за изборите в Пазарджик послужи като катализатор за задълбочен анализ на състоянието на българската политика в студиото на "Твоят ден". Според главния редактор на "Медиапул" Стояна Георгиева и политическия анализатор Георги Харизанов фокусът върху подобни скандали измества съществените за държавата теми и демонстрира тревожна липса на отговорност и прозрачност от страна на политическия елит.

"Аз от тези снимки, които показа Делян Пеевски, всъщност пък се присетих за един въпрос, който медиите очевидно е време да зададем - защо шефът на полицията в Пазарджик беше отстранен", попита Стояна Георгиева. Според нея няма официално потвърждение за нарушения от негова страна, но въпреки това той е поел отговорността, докато "политическото лице беше спасено, а професионалният шеф си отиде".

Георги Харизанов се съгласи, че изборният ден в Пазарджик е бил проблематичен. "Поради ред причини изборният ден не изглеждаше въобще добре", заяви той, припомняйки за "граждански арести, обиски на някакви автомобили". Харизанов подчерта, че в крайна сметка някой е трябвало да поеме отговорност и това се е оказал именно професионалният ръководител на полицията, а не политическото ръководство.

Друга тема, предизвикваща напрежение в парламента, са опитите за сваляне на санкции по глобалния закон "Магнитски". "Ние не трябва да имаме никакво съмнение, че министрите на ГЕРБ са повдигали този въпрос и продължават да го повдигат", заяви Георгиева, допълвайки, че е легитимно български външен министър да се интересува от процедурите за санкционирани български граждани. Проблемът, според нея, е, че всичко се случва непрозрачно, а обществото остава с "някакви догадки".

Георги Харизанов изрази острото си разочарование от нивото на политическия дебат. "Цялостната българска политика, ако може да наречем въобще това, дали някой познава господин Мухата или не - политика, затъва в ужасяващо дребнотемие". Той даде за пример и друг скорошен случай - инцидента с папката между Ивайло Мирчев и Бойко Борисов. Според него, докато политиците се занимават с подобни сюжети, на заден план остават съществените въпроси за икономиката, бедността и бъдещето на страната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка