„Бюджет 2026 е най-левият от повече от 20 години. Виждаме и най-голямото увеличение на данъци за същия период. Това връща България назад и увеличава дефицита”. Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от „Продължаваме Промяната-Демократична България” Мартин Димитров. Коалицията предлага поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба. По този начин, твърди Димитров, Естония привлякла много чуждестранни инвестиции.

Божидар Божанов подчерта, че опозицията не е видяла нито една предложена мярка за реформи. „Затова ние предложихме такива. Преди месец дадохме пакет с 10 мерки”, припомни депутатът от ПП-ДБ. Една от тях включва таван на бонусите в публичния сектор – при ВСС, регулаторите, в администрацията и публичните предприятия. Според коалицията държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровки.

Синдикати и работодатели – в спор за параметрите, заложени в бюджета за 2026 г.

„Правителството очевидно има проблем. Днес е последният срок, в който да внесе бюджета, а това не се е случило. Пълен хаос е – променят се минимални работни заплати, вдигат се данъци, свалят се”, коментира Ивайло Мирчев.

