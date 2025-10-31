Снимка: iStock
Не трябва всеки политик да се оправдава с предишните смята Добромир Иванов, изп. директор на Българската предприемаческа асоциация
Новият бюджет в евро още не е видян от обществеността, но продължава да бъде обсъждан „на тъмно”. Според Добромир Иванов, изп. директор на Българската предприемаческа асоциация е на мнение, че постоянното ходене на избори е довело до облъчване на избирателя с предлагане на пари. Според него е нужно всички ние сами да носим отговорност, а боричканията на политиците и оправданията с „предишните” не са полезни за никого.
В предаването „Денят на живо” Иванов подчерта, че не си спомня кога за последно се е пълнил бюджет, а в момента 2 200 000 в частния сектор изкарват парите на цялата държава. Той нарече фискалната политика на страната „скубане” от работещите, за да се даде на другите – на администрацията. Добромир Иванов нарече тегленето на кредити „безразсъдно” и допусна, че политиците си купуват бъдещи гласове с раздаване на пари в държавния сектор.
Спор за бюджета: Опозицията с остри критики към план-сметката, управляващите - уверени в разчетите
Той алармира, че има огромен сив сектор, който е свързан с услугите. „Имаме 1 милион „майстори” на минимална заплата, които не плащат реални осигуровки, а взимат пари на ръка”, каза Иванов и допълни, че хората на светло са „щавени” от държавата. Предприемачът призова за преквалифициране на част от държавната администрация и вливането й в частния сектор.Редактор: Емил Йорданов
