В очакване на финалните параметри на бюджета за догодина - темата е водеща и в парламента. Мандатоносителите със заявка, че приходите за 2026-а ще позволят стабилни нива на дефицита. Опозицията, от своя страна, за пореден път разкритикува плановете за парите на държавата.

Основните параметри в бюджета все още се очакват, но от ГЕРБ обясниха, че следват модела от управлението на "сглобката" с ПП-ДБ.

"Десните партии много пъти предупреждавахме, хората не го чуваха и сега даваме с милиард повече на пенсионерите, за да изглеждаме готини, както правеше Асен Василев. Иначе ще кажете, че тези сладкиши от ПП-ДБ, че са раздавали пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица", коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Остава неясно откъде ще дойдат повече приходи заради увеличената минимална заплата и по-високите обезщетения за майките през втората година. Основният въпрос е дали дефицитът ще надхвърли 3 процента.

"Ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме. Приходните агенции са събрали 7 млрд. лева повече повече от миналата година. Ако продължим с това добро темпо, догодина ще покрием дупките в бюджета", смята Борисов.

Опозицията обаче разкритикува. Според ПП-ДБ в план-сметката няма нито една мярка за свиване на разходите. Едно от техните предложения - таван на бонусите в публичния сектор.

"Явно след като е достигнал пенсионна възраст, Борисов е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите, да се спазват закона и швейцарското правило. Лошата новина е, че е научил урока само наполовина. Аз не съм искал да се вдигат данъците и осигуровките", подчерта председателят на ПП Асен Василев.

"Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от 20г. Очаквам Борисов и с хан Аспарух да се оправдае. Докато беше на власт нашият кабинет дефицитът беше 2%. Стига оправдания", каза Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Заради бюджета: Фискалният съвет предлага сливане на общини и по-малко полицаи

От "Възраждане" пък изразиха мнение, че ръста на пенсионната вноска е изключително лошо решение, защото ще удари бизнеса и ще предизвика инфлация допълнително.

"Много пъти съм казвал, че има "ластик" на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции, каза пък лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

От президентството обявиха, че оценка може да се прави след като бюджетът бъде публикуван и критикуваха забавената план-сметка на държавата.

"Ние всички очаквахме, че щом ще правим първият бюджет на страната в евро - отдавна трябваше да бъде готов и да представен, за да има една по-широка дискусия. Сигналите, които имаме са повече от тревожни. От вчера имаме признание на Фискалния резерв, че цифрите са манипулирани. Аз смятам, че това с МРЗ до някаква степен беше театър, от самото начало знаеха, че трябва да се спази законът, за да се покажат като великодушни", коментира вицепрезидентът Йотова.