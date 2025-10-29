Намаляване на полицаите в Смолян, Кърджали, Варна и Пловдив, сливане на общини, за да се намали администрацията, както и държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Това са предложенията на Фискалния съвет, за да се реши един от проблемите пред бюджета за догодина. Готови ли сме за всичко това?

Община Летница е най-малката в област Ловеч. Тук живеят 5032 души. През 2019 г. са първенци по средна брутна работна заплата.

„Моята администрация е 33 човека, като в нея няма нито един пенсионер”, казва кметът на общината Красимир Джонев.

Така Летница е една от общините, които имат повече служители спрямо броя на жителите. Затова предлагат да се слеят със съседни.



„Абсолютно съм против. Не бива да делим общините на малки на големи. Трябва да ги делим на жизнеспособни и нежизнеспособни”, казва още кметът.



В последните години общо администрация се е увеличила с 30 000 човека, коментира Любомир Дацов от Фискалния съвет.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров при държавните служители има увеличение с 1660 души - ръст от 1,7% за 15 години.



Предлага се и държавните служители да плащат осигуровките си. Така ще спестят на държавата 200 млн. лв., вместо досегашните 385.



„100 000 човека по средната работна заплата в България за 12 месеца - и ще видите сумата”, казва още Дацов.



Според Фискалния съвет плащаме много повече от средното за ЕС за полицията. На този фон, само за 7 години, броят на полицаите спрямо броя на населението се е увеличил с 28%. В някой от районите не отговарял и броят на полицаите спрямо броя на престъпленията.



„Връщаме се във времената, когато трябва да правим реформи, свързани със структура, с модела на функциониране на отделните институции”, коментира още Дацов.

От синдикалната федерация на служителите в МВР обясниха за NOVA, че през следващите дни ще се съберат на национална конференция, където ще се обсъди този въпрос. От Асоциацията на общините също ще се съберат, за да формират обединяващо мнение.