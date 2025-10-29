Водещата тема днес е първият бюджет на България в евро. Опозицията разкритикува сметките, които вече станаха публични - за държавното обществено осигуряване и за здравната каса. Най- много коментари има за решението минималната заплата да бъде 605 евро, вместо предварително изчислените 620 евро. А управляващите са категорични - големият бюджет ще бъде представен навреме.

Очаква се първият бюджет на България в евро да бъде внесен в НС

Председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев отправи остро обвинение, че правителството посяга на доходите на най-бедните. "Виждаме, че са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще вземат по едни 30 лева и не спазват закона, така както предвижда размерът на минималната работна заплата", каза той.

Василев разкритикува и планираното увеличение на осигуровките. "След това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми - 600 лева на година допълнителни осигуровки за пенсии, срещу което получавате това, което е записано в закона - швейцарското правило", обясни той и добави: "Замразени майчински, замразени социални плащания".

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува финансовата политика на управляващите и предупреди за опасна тенденция на ускорено държавно задлъжняване, която според него може да доведе България до „предфалитно състояние“.

Той обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – в споделена вина за финансовата криза: „Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност“, подчерта Костадинов.



По темата за държавния бюджет лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че в проектите се крият сериозни социални рискове и противоречия с левите обещания на БСП.

„Ако се повиши осигурителната вноска, замрази майчинството за втората година или намали минималната заплата дори с 20 лева, това ще бъде директно срещу политиката, с която БСП е взела гласове“, каза той.

А управляващите защитиха позицията си.

„Ще направим всичко възможно бюджетът да бъде такъв, какъвто трябва да е първият в евро. ИТН, като дясна партия, винаги е била на мнение, че данъците не трябва да се пипат – и те няма да се пипат. Ще направим всичко, за да се вместим в рамките на възможностите и да имаме дясно ориентиран бюджет, без да разочароваме очакванията на когото и да било”, категоричен е депутатът от „Има такъв народ” Станислав Балабанов.

