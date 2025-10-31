Преминаването към еврото няма да създаде проблеми за туристическия сектор и няма основания за притеснения сред бизнеса и потребителите. Това заяви проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Не очакваме да има никакви проблеми, свързани с преминаването към еврото. Никой не бива да се притеснява, че на Нова година ресторантьорите няма да могат да върнат ресто“, увери проф. Драганов.

По думите му туристическият бизнес е гъвкав и адаптивен и ще реагира адекватно на новите условия. „Очакванията на бранша не са свързани с бюджета – не се притесняваме нито от заплати, нито от осигуровки. Туризмът ще бъде абсолютно коректен както към своите служители, така и към изискванията на законодателя“, посочи той.

Проф. Драганов подчерта още, че у нас образователният туризъм се развива все по-успешно и има значителен потенциал. „Ние разграничаваме екскурзията от образователния туризъм. При образователния туризъм се съобразяваме с учебните програми, за да може учениците да се запознаят с туристическите и културните ценности на страната. Учителите у нас работят изключително сърцато с децата, което е причината този вид туризъм да бъде толкова успешен“, отбеляза експертът.

Той допълни, че все по-голям интерес се наблюдава и към планинския туризъм, като популярни дестинации остават Седемте рилски езера и офроуд маршрутите в различни региони на България.

