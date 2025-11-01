В Деня на народните будители се срещаме с вдъхновители, които свирят своите симфонии, но почти без възнаграждение. В „Темата на NOVA Анна Карадакова разказва за музикалните състави на общественото радио.

За първи път пред NOVA Министерството на културата пое финансов ангажимент към тях.

1260 лв. нетна заплата: Оркестърът на БНР настоява за по-високи възнаграждения

За това как живеят днес, за възнагражденията, които получават и стачните действия разказват още първата цигулка на Симфоничния оркестър на БНР Звезделина Халтъкова, директорът на дирекция „Музикална продукция и състави“ в БНР Марио Ангелов и тимпанистът Симфоничния оркестъра Борис Будинов.

Очаквайте "Симфонии на безценица" в „Темата на NOVA“, на 1 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.