Снимка: илюстративна, iStock
Росен Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите
След потопа в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу община Несебър и държавата
Прогноза за времето (01.11.2025 - обедна)
Спортни новини (01.11.2025 - обедна)
Официалното честване на Деня на народните будители в София
Ще има увеличение на учителските заплати, потвърди министър Вълчев
Пред NOVA говорят музиканти от съставите на БНР
В Деня на народните будители се срещаме с вдъхновители, които свирят своите симфонии, но почти без възнаграждение. В „Темата на NOVA Анна Карадакова разказва за музикалните състави на общественото радио.
За първи път пред NOVA Министерството на културата пое финансов ангажимент към тях.
1260 лв. нетна заплата: Оркестърът на БНР настоява за по-високи възнаграждения
За това как живеят днес, за възнагражденията, които получават и стачните действия разказват още първата цигулка на Симфоничния оркестър на БНР Звезделина Халтъкова, директорът на дирекция „Музикална продукция и състави“ в БНР Марио Ангелов и тимпанистът Симфоничния оркестъра Борис Будинов.
Очаквайте "Симфонии на безценица" в „Темата на NOVA“, на 1 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
