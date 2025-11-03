Снимка: iStock
Срещу него е започнато разследване
Заловиха шофьор с над 3 промила алкохол в село Гара Елин Пелин, съобщиха от полицията.
Задържаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол
Около 19 часа на 1 ноември автопатрул спрял за проверка лек автомобил, управляван от жител на селото. Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел 3.06 промила алкохол. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато разследване, предаде DarikNews.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
