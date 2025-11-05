Председателският съвет на Народното събрание взе решение да сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че депутатът от партия „Величие” Мария Илиева може да не е легитимен народен представител. информира БНР .

Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. По думите му осем от деветте парламентарни групи са подкрепили изпращането на писмо до ЦИК за проверка на случая. „Извадили сме сравнителен материал, от който става ясно, че на Мария Илиева декларацията не е подписана от нея и подозрително напомня почерка на Стилияна Бобчева. Сега сезираме ЦИК. В петък тази седмица пирамидата „Величие” приключва”, посочи партийният лидер.

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Василев допълни, че е подал и втори сигнал до прокуратурата, свързан с твърдения на Ивелин Михайлов, че е бил заплашван и притискан в продължителен период от време, за да се присъедини към управляващото мнозинство.

„Величие” има 10 депутати в Народното събрание, а ако Мария Илиева бъде обявена за незаконно избрана, групата ще остане с по-малко народни представители, отколкото правилникът предвижда, за да има група.

