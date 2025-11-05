Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. И днешният ден също го показва. Това, че работодателите не дойдоха на среща, е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние, мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог. Това заяви министър-председателят на България Росен Желязков по време на отбелязването на Деня на металурга в София.

Премиерът подчерта, че „троицата на диалога” – работодатели, синдикати и правителство, може да функционира ефективно само в своята цялост. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед”, допълни той.

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор в региона, с добри перспективи за бъдещо развитие

В изказването си Желязков подчерта ролята на металургията за националната икономика. По думите му 5% от БВП и 12% от износа на страната се дължат именно на този сектор, което го прави структуроопределящ за България и важен за цяла Европа. „Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят и добавена стойност”, посочи премиерът, като допълни, че устойчивото развитие на отрасъла зависи от добре функциониращия общ пазар и наличието на квалифицирани кадри.

Желязков отбеляза още, че демографията и образованието са двете константни политики, които могат да осигурят дългосрочна перспектива за България. „Именно те ще направят българската икономика, индустрия и държава перспективно място за живеене”, заключи той.

