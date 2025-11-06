Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Новите текстове предвиждат евентуалната продажба на компанията „Лукойл“ или дялове от активи на дружеството да може да се осъществява само след положително становище от ДАНС. Според държавния глава това поставя Министерския съвет в зависимост от становището на агенцията, което е недопустимо по Конституция.

Преподавателят по конституционно право професор Пламен Киров коментира в предаването "Твоя ден" по NOVA NEWS, че не вижда сериозен проблем с тези текстове, но признава, че формулировката им може да не е достатъчно ясна.

„Трудно може да се приеме, че една такава сделка, в която да се чуе думата на българската изпълнителна власт, ще бъде осъществена без намесата, явна или неявна, на българските служби за сигурност. Не само ДАНС, но и ДАР, доколкото може да става дума за външен купувач на активи. Тези служби са създадени именно, за да предоставят информация, която да подпомага вземането на политически и икономически решения, свързани с националната сигурност“, заяви Киров.

Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС

„Не бива да забравяме, че председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Не би трябвало да има драма между двете институции. Винаги трябва да държим сметка за системното действие на законите, защото те не могат да се тълкуват самостоятелно“, добави професорът.

Той посочи, че по-сериозен проблем може да се търси в ограничената роля на парламента при избора на председателя на ДАНС.

„В парламентарна република последната дума трябва да има парламентът. В момента Народното събрание може само да се съгласи или да не се съгласи с предложението на Министерския съвет, но не и да излъчи собствен кандидат. Може би тук е нужно да се помисли за промени, които да върнат повече баланс между властите“, коментира още професор Киров.

Темата коментира и енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Той обясни: „Законодателните промени, засягащи „Лукойл” са в правилната посока. Разширяват се правомощията на особения управител, с което се приближаваме към примера на Германия. Ветото на президента Румен Радев няма да има възпиращ ефект, тъй като Народното събрание ще гласува отново. Единственото, което трябва да се направи, е Законът да бъде изпипан, така че да не бъде обект на критики”.

Той посочи, че това са стъпките, които гарантират сигурността на доставките. Но допълни, че продажбата е по-сложен казус – тук роля има и държавата, и OFAC.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова