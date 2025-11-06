Окръжният съд във Варна определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 41-годишен мъж, който е обвиняем за убийство, съобщиха от пресслужбата на съда.

Във вторник от прокуратурата съобщиха, че на 3 ноември той е привлечен като обвиняем за убийство на друг мъж от кв. „Владислав Варненчик“. Разследването на тежкото престъпление е започнало ден по-рано, по сигнал на близките на убития, които са намерили тялото му в апартамента, в който той живеел.

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, след възникнал битов скандал между двамата приятели. От първоначалния оглед и аутопсия е станало ясно, че непосредствената причина за смъртта на мъжа е задушаване.

Соченият за извършител е многократно осъждан, като последната му присъда е отпреди 15 години, предаде кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Определението на съда подлежи на обжалване.

Редактор: Дарина Методиева