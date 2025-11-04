Снимка: iStock
-
Спецакция в цехове за месо след сигнал за данъчни измами
-
Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска прекратяване на разследването
-
Задържаха шофьор с положителни тестове за алкохол и наркотици, блъснал патрулка и опитал да избяга
-
Нападнатият кмет на павликенско село ще съди мъжа, който го е бил
-
Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си
-
Повдигнаха 11 обвинения в опит за убийство на нападателя от влака във Великобритания
Предполагаемият извършител е задържан за срок от 72 часа, заяви окръжният прокурор на Варна Красимир Конов
На 2 ноември във Варна е открито тялото на 42-годишен мъж. Той е намерен в ж.к "Владиславово" и е установено, че се касае за убийство чрез задушаване. Това заяви окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. Той допълни, че предполагаемият извършител е 41-годишен, а двамата са се познавали. Според Конов причината за убийството е битов скандал.
Откриха мъртъв мъжа, издирван за убийството на жена в София
Предполагаемият убиец има 15 криминалистични регистраци и е лежал в затвора за грабежи и кражба. Жертвата не е криминално проявена, а поводът за скандала все още не е ясен.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни