Откриха мъртъв мъжа, заподозрян за убийството на 45-годишна жена, която беше застреляна късно в петък вечер в търговския си обект в центъра на София.

При проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от столичните криминалисти се установи, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.

Застреляха жена в магазин в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Неговото тяло е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска". Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление.