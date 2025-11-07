Районният съд в Монтана постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за 31-годишен мъж от село Громшин, община Бойчиновци. Той е обвинен в блудствени действия с 51-годишна жена. Според прокуратурата той е нападнал жената в нейния дом.

След инцидента мъжът е бил задържан, а обвинението е настояло за най-тежката мярка - "задържане под стража". В съда обаче обвиняемият отрекъл вината си, твърдейки, че всичко станало по взаимно съгласие.

След разглеждане на доказателствата и изслушване на страните съдът прецени, че има достатъчно основания да се предположи, че лицето е извършило тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда до 8 години затвор. Според магистратите няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, затова се налага по-лека мярка. Той ще бъде контролиран с електронна гривна от полицията в Монтана.

От съда уточниха, че мъжът има предишни присъди за криминални престъпления, включително за грабеж. Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок.

През септември в града имаше друг сходен случай - 36-годишен мъж беше задържан за побой и заплаха за убийство към жената, с която живеел.

