Днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво. Това написа във Facebook профила си лидерът на „Има такъв народ” Слави Трифонов.

Той коментира решението на народните представители да разширят правомощията на “особения управител”, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Вносители на предложението са депутати от „ДПС-Ново начало”, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ” и „БСП-Обединена левица”.

“Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е „Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави”, обясни Трифонов.

Той сподели, че не може да схване “нелогичния вой” от страна на някои хора срещу този закон. “Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след 15 дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции”.

“Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите”, смята лидерът на ИТН.

Според Трифонов това е правилният ход за всички, които живеят на територията на България. “Защото над 60% от горивото ни идва от рафинерията в Бургас. И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите”.

