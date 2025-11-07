Влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България” е краен вариант, който може да доведе до „сценария на „Булгартабак”. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в петък.

„Според мен е изключително важно рафинерията „Лукойл” в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива. С държавата е краен, авариен вариант. Притеснен съм че те тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария на „Булгартабак”, заяви той.

Относно споровете около бюджета държавният глава заяви, че е било необходимо да се води диалог на много по-ранен етап.

„Разбира се, че трябва да има диалог с работодателите. Не може да се поставя условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да са дали своето мнение.Това е неуважение към трудещите се, които пълнят хазната. Така че аз очаквам диалогът да се води на много по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт и то с аргумента, че няма време”, обясни президентът.

Радев отправи и нова критика към лидерите на ГЕРБ и „ДПС - Ново начало".

„Коалиция „Магнитски” затъва под тежестта на голямото Д. Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените се версии. Една пред дипломатите, една пред вас, медиите, и една пред Пеевски. Даже вчера се изправи пред микрофоните със своята така лобистка теза в подкрепа на Пеевски. И съвсем естествено е британското посолство да го опровергае. Защото не можеш да заблуждаваш целия свят. И този раздут балон рано или късно се спуква”, допълни той.

