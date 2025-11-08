„Продължаваме промяната” провежда национален съвет, на който утвърди своят зам.-председател Николай Денков и етични правила. Сред темите разбира се беше и бюджетът. В „Офанзива с Любо Огнянов говори един от основателите на „Продължаваме промяната” и депутат от ПП-ДБ Даниел Лорер.

По отношение на казуса с бургаската рафинерия Лорер нарече управляващите „неможачи”. "Особен управител трябваше да бъде въведен много отдавна. Той въдворява българския държавен интерес в огромна компания, собственост на неприятелска страна. Промените сега добавят правомощия на особения управител и някои от тях са изключително тревожни. Основен проблем на управляващите е, че не си говорят с гражданите и обществото. Когато се заиграват с компания като "Лукойл" по този начин – това оставя у нас съмнението за задкулисието. Никой не обяснява какъв им е планът.", отбеляза Лорер.

Според него задкулисието се ражда там, където няма комуникация с хората, а в нашия случай трябва да се гледа наличния опит в Европа. Той даде пример с Италия, където са успели да форсират през особен управител продажбата на активите на "Лукойл".

Проф. Светослав Малинов: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до предсрочни избори

Депутатът подчерта, че всички законни усилия на управляващите ще бъдат подкрепени, когато нещата се правят в последната минута, няма как да има подкрепа.

За полемиката около бюджета Даниел Лорер посочи, че основен принцип в бюджетното планиране е, че разходите са задължителни, а приходите са пожелателни. "Тук приходите са доста надценени, а разходите са от щедри по-щедри", допълни той.

"Всички автоматични вдигания на заплати по формула спрямо средната работна заплата водят до инфлация. Дори социални държави като скандинавските се отказват от този модел заради инфлацията. Ще поискам преосмисляне на формулата по отношение на минималната работна заплата. Проблемът на бюджета е категоричната липса на реформи. Рискуваме да катастрофираме като Румъния след няколко години", предупреди Лорер.

Той обърна внимание, че у нас стратегията да се режат капиталови разходи е постоянна. "Те служат като буфер във всеки бюджет – ако случайно остане нещо".

В края на разговора Даниел Лорер отбеляза, че към момента негово завръщане в "Продължаваме промяната" не стои на масата.