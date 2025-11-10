Районният съд в Ловеч постанови 10 месеца лишаване от свобода при първоначално строг режим за единия от двамата избягали на 2 ноември затворници. Наказанието за Димитър Василев е година и три месеца затвор, но тъй като делото беше гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, беше намалено с една трета. Не бяха разпитвани и свидетели, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Атанасова.

Василев беше задържан няколко часа след бягството му от затворническото общежитие „Полигона“ към затвора в Ловеч около 1:45 ч. Той беше заловен в двора на необитаема къща на бул. „България“ в града. Другият избягал затворник беше хванат близо час след бягството. Около 40 полицаи се включиха в издирването им.

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

В съдебната зала подсъдимият Димитър Василев – на 20 години, който е родом от тетевенското село Малка Брестница, се яви със служебен защитник. Пред съда той каза, че е учил до пети клас, не знае да чете и да пише.

Прокурор Анета Пачкова поиска година и половина лишаване от свобода, което наказание, с оглед на съкратеното съдебно следствие, да бъде редуцирано на една година.

Адвокатът Георги Георгиев поиска или пробация, или минимално наказание „лишаване от свобода“. Сред съображенията си той изтъкна, че делото е изяснено до голяма степен със съдействието на подзащитния му, който изразил съжаление и заявил, че бил подведен от другия избягал затворник. Адвокатът каза още, че Василев е твърде млад човек, в тежко материално и семейно положение, израснал в крайна бедност. "Той няма никакъв друг шанс в живота, освен да извършва престъпления", допълни адвокатът.

Георгиев посочи, че вратата на затворническото общежитие „Полигона“ била оставена отворена. "Не е могъл да се въздържи – той няма изградени качества, които да му позволят да издържи на изкушенията", каза още адвокатът.

Пред съда Димитър Василев каза, че съжалява за постъпката си и никога няма да се повтори. Поиска да му бъде наложено минимално наказание или пробация.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Ловеч. Адвокат Георгиев заяви пред журналисти, че ще обжалва. "Завишено е наказанието, не отговаря на обществената опасност нито на деянието, нито на дееца", добави той.

