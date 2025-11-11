Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (11.11.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (11.11.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (11.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (11.11.2025 - сутрешна) 11 ноември 2025 06:43 Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната Прогноза за времето (10.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (10.11.2025 - сутрешна) Над страната преминава циклон с облаци и дъжд Жълт код за валежи в части от страната в понеделник Прогноза за времето (09.11.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Почитаме Свети Мина - покровител на семейството Бюджет 2026: Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на финансовата рамка Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната 36 години по-късно: Списание "Стълбата" връща фокуса към смисъла на свободата Георги Георгиев: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София Как ще продължи диалогът по изграждането на националната детска болница? Евгений Тодоров: Преходът не е приключил — живяхме в надежда, че ще станем друга държава Скок в цените на горивата: Засега поскъпването е с до 3 стотинки на литър Ръст на битовия травматизъм през есента и зимата Защо едва 30% от лидерските позиции в бизнеса се заемат от жени Евакуираха летището в Пловдив след заплаха за бомба Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл” у нас (ОБЗОР) Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха укрепването на двустранните отношения Работна група изготвя Закон за доброволчеството у нас Явор Куюмджиев: Трите рафинерии, в които имаше пожари, купуваха руски петрол Заради Бюджет 2026: Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник Председателят на СОС: Ситуацията с боклука е сложен пъзел, който постепенно се нарежда Теменужка Петкова се срещна с члена на Европейската сметна палата Илиана Иванова Росен Желязков: България подкрепя Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие Спират тировете по магистралите в пиковите часове на празниците през 2026 г.? 10 месеца затвор за един от избягалите затворници в Ловеч БНБ и ЕЦБ показаха как да разпознаем истинските евробанкноти "Екобулпак” възобновява извозването на цветните контейнери в София Пуснаха под парична гаранция шофьора на линейка, блъснал пешеходец в Симеоновград От "Моята новина": Кола прегази жена в Бургас, влачи я в продължение на няколко метра Верижна катастрофа в центъра на София (СНИМКИ) 402 нови милионери през 2025 година у нас Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София? До 5 години затвор заплашват шофьора, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" Васил Терзиев: Субсидията за градски транспорт на София в Бюджет 2026 е изчезнала Нова авария на тръбата за отпадъчни води под Варненското езеро След бурята „Калмаеги”: Нов мощен тайфун връхлетя Филипините Експерт за Черния петък: Планирайте, за да не ви излъжат с фалшиви промоции Катастрофата, при която загина французин: Оневиниха полицаите, обвинени, че ескортирали шофьора Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона - директно за районите в София Зам.-кметът по екология внесе в СОС предложение за увеличаване на капацитета на завода за боклук 36 години демокрация: Равносметката за управлението днес Румен Радев посрещна в София ливанския си колега Жозеф Аун с официална церемония Прогноза за времето (10.11.2025 - обедна) Пребиха и намушкаха до смърт мъж с увреждане в Карлово, четирима са с обвинения Потребителската кошница поскъпна с 2 лева тази седмица Росен Желязков: Изкуственият интелект ще допринесе за модернизацията на одитната дейност Бъдещето на „Лукойл” у нас: Правомощията на особения управител и политическите дебати около рафинерията Милен Велчев: Бюджетът е прахоснически, води ни към разруха Летище Бургас затвaря за 6 месеца Боряна Калейн намери портфейл с много пари и го върна Тръмп помилва Руди Джулиани и десетки други свои политически съюзници Проф. Веселин Методиев: 10 ноември е краят на едно зло – комунизмът рухна отвътре ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА