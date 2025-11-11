-
Скандал и оставки в Би Би Си: Ще съди ли Тръмп медията заради редактираната му реч
-
„Лукойл“ под антидрон защита – докъде стига сигурността на стратегическите обекти у нас
-
14 браншови организации се обявиха срещу новите изисквания за превоз на храни
-
Нов протест в столичния квартал "Толева махала" заради засиления трафик на тирове към Божурище
-
Почитаме Свети Мина - покровител на семейството
-
Чуждестранни военни помагат на Белгия в борбата с дроновете
Вижте какви глоби се предвиждат по закон
Започва вторият етап на акция „Зима”. Освен на шофьорите, проверки приоритетно ще се извършват и на пешеходците.
В началото на септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата. Според тях 100 лева е глобата за пешеходец, който пресича на пътека, докато говори или гледа в телефона си.
Какво друго, освен да сменим гумите, трябва да направим, за да подготвим колата за зиматаРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни