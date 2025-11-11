Започва вторият етап на акция „Зима”. Освен на шофьорите, проверки приоритетно ще се извършват и на пешеходците.



В началото на септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата. Според тях 100 лева е глобата за пешеходец, който пресича на пътека, докато говори или гледа в телефона си.

Какво друго, освен да сменим гумите, трябва да направим, за да подготвим колата за зимата

Редактор: Станимира Шикова