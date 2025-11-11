Целта е била грабеж

Полицията в Тетевен е задържала 45-годишен мъж, за който се смята, че нападнал с нож служител на заложна къща в града при опит да открадне пари. 

Според разследването криминално проявен от тетевенското село Глогово е направил опит да отнеме оборота. Последвало сбиване между него и служителя на обекта, уточнява БНР. Нападателят е нанесъл с нож няколко прорезни рани на служителя. 

Раниха мъж след стрелба в центъра на София (ВИДЕО)

Пристигналият на място полицейски екип е задържал заподозрения. Пострадалият е прегледан във филиала на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БНР

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking