Целта е била грабеж
Полицията в Тетевен е задържала 45-годишен мъж, за който се смята, че нападнал с нож служител на заложна къща в града при опит да открадне пари.
Според разследването криминално проявен от тетевенското село Глогово е направил опит да отнеме оборота. Последвало сбиване между него и служителя на обекта, уточнява БНР. Нападателят е нанесъл с нож няколко прорезни рани на служителя.
Раниха мъж след стрелба в центъра на София (ВИДЕО)
Пристигналият на място полицейски екип е задържал заподозрения. Пострадалият е прегледан във филиала на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БНР
Последвайте ни