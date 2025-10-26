СДВР работи за изясняване на случай с чужденец, срещу когото е стреляно с въздушна пушка. испански студент е бил прострелян пред нощен клуб в центъра на София в петък.

Зрението му е спасено от лекари в "Александровска" болница.

Пред Клиниката по очни болести срещаме Мартин – приятел на простреляното момче. Те са от Испания, но учат по Еразъм в Букурещ – и идват да разгледат София за уикенда.

"Дойдохме в петък сутринта, разхождахме се из града и вечерта отидохме в този клуб. Около 1 през нощта седяхме отпред и изведнъж нещо удари моя приятел в окото – видях лицето му в кръв", спомня си Мартин.

Ситуацията се е разиграла на тротоара и не са чули изстрел, а когато разбрали какво се е случило – започнали и догадките: от къде може да е произведен изстрелът. Но никой от събралите се двайсетина души пред нощния клуб на оживен булевард в центъра на София не носи оръжие в ръцете си.

"Започнах да разпитвам хората пред заведението, но никой не беше видял нищо. Изстрелът сякаш е дошъл отгоре, мислим си, че може да е от някоя тераса. Не сме вдигали шум. И никой не ни е предупреждавал, че пречим", разказа още Мартин.

За случилото се в социалните мрежи съобщава началникът на очната клиника в "Александровска" болница д-р Александър Оскар, където е прието простреляното момче. В събота екип под ръководството на доц. Здравков го оперира.

"Сачмата влиза през клепача, засяга клепача, конюнктивата и спира в склерата. Най-вероятно не става въпрос за умишлена стрелба, защото, ако бе така – проектилът щеше да има много по-голяма скорост и щеше да проникне дълбоко в окото. Може да е отскочил от друга повърхност.

Ако беше директно попаднал в окото – можеше да го увреди необратимо, но и да доведе до сериозни мозъчни увреждания", каза още Оскар.

Превръзките на 20-годишния младеж вече са свалени – а той се чувства много по-добре.

"Обнадеждаващо е, че нашият пациент има зрение – не само разпознава светлина, а и брои пръсти от около 50 сантиметра", съобщава д-р Ивелина Гривова, която е специализант в Клиниката по очни болести.

Борбата за зрението му продължава – лекарите са оптимисти за неговото възстановяване.

От Столичната полиция съобщиха, че до тях не е стигал сигнал за произведения изстрел – а са се самосезирали. Униформени вече работят по случая и провеждат разпити сред присъствалите на инцидента.