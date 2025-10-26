55-годишен мъж от село Тенево, област Ямбол, почина на място, след като бил прострелян с ловна пушка от 56-годишен. Сигналът е подаден тази сутрин малко след 7 ч. от извършителя на тежкото криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Случаят е от частен имот в населеното място. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, допълват от полицията.