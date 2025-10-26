Снимка: iStock
-
Задържаха фалшив лекар в Банкок, оперирал пациенти в колата си
-
Раниха мъж след стрелба в центъра на София (ВИДЕО)
-
ГДБОП разби мрежи за трафик на мигранти през България и Сърбия, има задържани (СНИМКИ)
-
Морска гонка: Заловиха 1,7 тона хашиш край бреговете на Испания (ВИДЕО)
-
В Германия разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд (ВИДЕО)
-
Окончателно: 9 години затвор за обвиняемия за смъртта на Ферарио Спасов
Случаят е от частен имот в Ямболско
55-годишен мъж от село Тенево, област Ямбол, почина на място, след като бил прострелян с ловна пушка от 56-годишен. Сигналът е подаден тази сутрин малко след 7 ч. от извършителя на тежкото криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.
След стрелба в центъра на София: Ранен е чужденец
Случаят е от частен имот в населеното място. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, допълват от полицията.
Последвайте ни