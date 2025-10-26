Снимка: iStock
-
ГДБОП разби мрежи за трафик на мигранти през България и Сърбия, има задържани (СНИМКИ)
-
Морска гонка: Заловиха 1,7 тона хашиш край бреговете на Испания (ВИДЕО)
-
В Германия разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд (ВИДЕО)
-
Окончателно: 9 години затвор за обвиняемия за смъртта на Ферарио Спасов
-
Aрестуваха директора на Националната пациентска организация за принуда с огнестрелно оръжие
-
Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Ще проверяваме активите на Карен и Златка
За инцидента съобщи д-р Александър Оскар в публикация във Facebook
Стрелба пред заведение в центъра на София завърши с ранен чужденец. За инцидента NOVA научи от публикация във Facebook на офталмолога д-р Александър Оскар, според когото пострадалият е бил прострелян с въздушна пушка в главата, но благодарение на лекарския екип зрението му е спасено.
По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард „Тодор Александров“. По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.
По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни