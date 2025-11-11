Синоптикът на NOVA Ники Василковски прочете популярната приказка “Дъждовната капчица” от Весела Фламбурари на деца в Плевен. В детска градина “Дружба” водещият на прогнозите за времето поговори с малките за това как се образуват дъждовните капки, откъде идват облаците и как синоптиците прогнозират времето.

Снимка: ДГ "Дружба"-Плевен

Децата и преподавателите посрещнаха своя гост с няколко песни, посветени на есента. Направиха си и снимки с лицето от малкия екран.

Гостуването на Ники Василковски при децата от ДГ “Дружба” е част от инициативата “Месец на четенето".

